PSG : Kurzawa éjecté, Paris saute sur l’occasion

Mis à l’écart depuis la saison dernière, Layvin Kurzawa devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le latéral gauche fait l’objet de négociations entre ses dirigeants et ceux de Fulham, qui espèrent conclure un transfert définitif.

Même en cas d’hécatombe dans l’effectif du Paris Saint-Germain, l’entraîneur Christophe Galtier ne ferait sûrement pas appel à Layvin Kurzawa. C’est dire à quel point le latéral gauche n’entre pas dans les plans du coach, ni dans ceux de la direction. Bien avant la nomination du technicien cet été, l’indésirable de 29 ans était déjà mis à l’écart sans le moindre espoir de réintégrer le groupe. Layvin Kurzawa, qui avait disputé le Trophée des Champions perdu contre Lille (1-0), n’était plus réapparu la saison dernière.

Fulham and Paris Saint-Germain are in direct contact for Layvin Kurzawa deal. There's a proposal on the table to discuss a permanent transfer, Marco Silva needs a new left back. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC



PSG are open to let him go, fee still discussed between the two clubs. pic.twitter.com/zXCju5bJ9v