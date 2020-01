PSG : Kroos, la monnaie d’échange du Real pour Mbappé ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sera au centre de toutes les attentions l’été prochain.

Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France souhaite disputer les Jeux Olympiques en plus de l’Euro 2020 avec les Bleus. Mais en parallèle, le mercato de Kylian Mbappé risque d’être très agité. En effet, Liverpool songe de plus en plus à recruter l’avant-centre du PSG tandis que Leonardo souhaite le prolonger et que le Real Madrid rêve toujours de lui chaque jour afin de renforcer son attaque. Les Merengue pourraient d’ailleurs avoir de jolis atouts dans leur manche afin de convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder Kylian Mbappé, selon les informations de Don Balon.

Et pour cause, le média espagnol indique que Thomas Tuchel est totalement fan de l’un des joueurs du Real Madrid. Il ne s’agit pas de Marcelo, dont le nom a brièvement été associé au PSG en début de semaine… mais de Toni Kroos. En interne, le profil de l’Allemand fait l’unanimité afin de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. A tel point qu’en cas d’offre officielle du Real Madrid pour Kylian Mbappé l’été prochain, la direction du PSG pourrait exiger que Toni Kroos fasse le chemin inverse et rejoigne la capitale française. Une idée qui ne devrait cependant pas vraiment plaire à Zinedine Zidane, lequel a fait de Toni Kroos son maître à jouer depuis son retour à Madrid. Et preuve que le club de la Casa Blanca est attaché à son maestro allemand, ce dernier possède une clause libératoire à 700 ME. Autant dire que pour le PSG, il faudra sans doute penser à une autre opération dans le cadre du transfert de Kylian Mbappé. Le plus simple pour Leonardo serait évidemment de boucler le dossier de la prolongation du natif de Paris…