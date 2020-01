PSG : Marcelo, l’ami de Neymar tout proche de Paris ?

Dans : PSG.

De manière très régulière, les latéraux du Paris Saint-Germain sont ciblés comme étant les points faibles de l’équipe de Thomas Tuchel depuis deux ans.

Dans le couloir gauche, Juan Bernat a fait des progrès mais visiblement, le Paris Saint-Germain souhaite attirer un joueur d’un calibre supérieur dans les prochains mois. Dans cette optique, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pensent très fortement à Marcelo, en fin de cycle au Real Madrid, et qui pourrait quitter la capitale madrilène si une belle offre arrivait sur le bureau de Florentino Pérez selon les informations de Don Balon. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, le Brésilien n’est plus un titulaire indiscutable chez les Merengue, où un certain Ferland Mendy fait son trou, doucement mais surement, après son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier contre près de 50 ME.

Le média espagnol affirme que du côté de Marcelo, on ne ferme pas la porte à un transfert vers le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le défenseur de 31 ans retrouverait de nombreux amis dans la capitale française : Thiago Silva, Marquinhos et surtout Neymar, un joueur avec lequel il est extrêmement proche en sélection et qu’il se ferait une joie de retrouver en club. Financièrement, l’Emir du Qatar ne prendra pas peur devant les exigences du Real Madrid qui, après tant de services rendus par Marcelo, ne se montrera pas trop gourmand. La preuve, un chèque de 15 ME devrait suffire pour boucler le transfert d’un Marcelo qui possède toutefois un salaire important. Reste maintenant à voir si un accord contractuel pourra être trouvé entre le n°12 du Real Madrid et le PSG. A ce poste, une place va en tout cas se libérer. En pourparlers avec la Juventus de Turin, Layvin Kurzawa ne sera plus Parisien la saison prochaine.