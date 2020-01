PSG : Mbappé à Liverpool, un argument massue

Dans : PSG.

Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé est associé à Liverpool dans l’optique d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival.

Il y a quelques semaines, Jürgen Klopp indiquait pourtant qu’il était inutile de rajouter une star comme l’avant-centre du PSG à son effectif, déjà bien fourni en attaque avec Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais dans les colonnes de l'Irish Independent, l’ancienne gloire de Liverpool John Aldridge a indiqué qu’il était nécessaire pour Liverpool de régénérer son effectif en apportant un peu de nouveauté en attaque. De plus, l’ex-footballeur anglais a indiqué que selon lui, il était plus que probable que Mohamed Salah ou Sadio Mané quitte la Premier League, eux qui ont de grandes chances d’être dans le viseur des géants d’Espagne au mercato.

« Améliorer une équipe qui gagne tout comme Liverpool est une tâche difficile. Jürgen Klopp doit réfléchir à la manière de le faire quand même car rester avec le même effectif plusieurs années de suite n’est pas une option pour rester très performant. Qui sait, Salah ou Mané pourraient être tentés de partir si le Real Madrid ou le FC Barcelone souhaitaient les recruter. Des joueurs comme Lovren ou Shaqiri doivent partir, et j’aimerais que Liverpool recrute des jeunes pour les remplacer. Mais si une star s'en va, il faudra un top player. Werner serait une excellente option. Mbappé aussi. J’ai vu qu’il avait fait l’éloge de Liverpool, cela prouve que les joueurs sont captivés par l’histoire que Klopp a réussi à écrire chez les Reds » a indiqué l’ancien attaquant de Liverpool, pour qui le probable futur champion d’Angleterre aura tout intérêt à recruter un joueur offensif lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, un transfert de Kylian Mbappé aurait donc du sens. Mais pour convaincre le PSG de lâcher sa pépite, il faudra lâcher près de 300 ME…