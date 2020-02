PSG : Koulibaly reçoit deux offres, l'Emir reste zen

Dans : PSG.

Dans les prochaines semaines, Leonardo devra trancher l’avenir de Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui sera en fin de contrat en juin prochain.

Il y a tout juste une semaine, l’agent de Thiago Silva lançait un premier avertissement à Leonardo. « Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous » lâchait Paulo Tonietto dans les colonnes de France Football. L’avenir du Brésilien pourrait bien s’écrire à Paris une saison supplémentaire puisque selon le Corriere dello Sport, le PSG ne fait pas partie des clubs ayant enclenché la seconde dans le dossier menant au puissant défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly.

Régulièrement, l’international sénégalais de 28 ans est envoyé à Paris, où il pourrait être le successeur idéal de Thiago Silva. Mais selon les informations du média italien, le Real Madrid et Manchester United sont bien plus pressants que le Paris Saint-Germain dans le dossier du colosse de Naples. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi surveilleraient bien la situation de Koulibaly, mais ne seraient pas encore passés à l’offensive avec une offre concrète soumise au clan du joueur. Le 20 janvier dernier, le média spécialisé Soccer Link indiquait que le Paris Saint-Germain attendait de voir comment allait se dérouler les 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund avant de prendre une décision au sujet de l’avenir de Thiago Silva. En cas de qualification et de beau parcours de la part du PSG, il y a fort à parier que Leonardo soumette à l’ancien défenseur de l’AC Milan une offre de prolongation de contrat. Ce qui enterrerait alors définitivement le dossier Kalidou Koulibaly.