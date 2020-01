PSG : Leonardo le balade, Thiago Silva s’impatiente !

Dans : PSG.

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva est indiscutablement le patron de la défense du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison.

Néanmoins, le capitaine du PSG sera en fin de contrat dans six mois. Et en dépit de prestations très solides et d’un état d’esprit absolument irréprochable, Thiago Silva n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part de Leonardo, lequel l’avait pourtant recruté en provenance du Milan AC il y a 8 ans. Thiago Silva l’a répété à plusieurs reprises, il souhaite poursuivre sa carrière au Paris SG. Mais il n’attendra pas un signe de la direction francilienne éternellement selon Paulo Tonietto, son agent qui a mis un gros coup de pression à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo dans ce dossier qui risque de se tendre au fil des semaines.

« Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous » a lâché à France Football l’agent de Thiago Silva, un brin remonté, avant de poursuivre. « Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore ». Des déclarations qui mettent clairement la pression sur la direction du Paris Saint-Germain, laquelle attend les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund avant de prendre position dans le dossier Thiago Silva. Mais du côté du clan du Brésilien, on ne l’entend pas de cette oreille et on aimerait que Leonardo se mouille davantage, comme pour témoigner sa confiance à Thiago Silva.