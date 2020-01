PSG : Koulibaly à Paris, une condition terrible fixée ?

Dans : PSG.

En fin de contrat dans six mois au Paris Saint-Germain, Thiago Silva n’a pas encore reçu d’offre de prolongation de la part de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi.

Et pour cause, la direction parisienne souhaite voir l’évolution de la saison du PSG, notamment en Ligue des Champions, avant d’offrir ou non un nouveau bail à son actuel capitaine. Pour lui succéder, le Qatar a d’ores et déjà ciblé Kalidou Koulibaly, le roc sénégalais de Naples, à qui Paris est prêt à offrir 1 ME par an pour le convaincre de poser ses valises dans la capitale française. Mais selon les informations de Soccer Link, tout n’est pas si simple dans le dossier menant à Koulibaly.

Koulibaly au PSG seulement en cas de désastre européen ?

Et pour cause, le média affirme que Manchester United, Manchester City et surtout le Real Madrid sont très intéressés par le profil de Kalidou Koulibaly. De plus, Soccer Link précise que pour l’heure, Leonardo n’a pas encore acté la décision de faire une offre à Naples pour recruter le Sénégalais de 28 ans. Effectivement, en cas de belle épopée en Ligue des Champions, le PSG offrira sans aucun doute un nouveau contrat à Thiago Silva, ce qui signifie qu’aucun défenseur ne sera recruté par Paris. Par ailleurs, Leonardo a d’ores et déjà informé Marquinhos et Presnel Kimpembe qu’ils seront conservés par le club. De plus, il serait étonnant de voir Abdou Diallo partir, un an après son arrivée. L’été prochain, ce sera donc Thiago Silva ou Kalidou Koulibaly à Paris… mais certainement pas les deux.