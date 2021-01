PSG : Klopp fait don de Mbappé au Real Madrid

Dans : PSG.

Comme Lionel Messi, Kylian Mbappé risque d’être un grand animateur des prochains mois en attendant d’être fixé sur son avenir.

Et comme l’Argentin, le Français possède un tel statut qu’il n’a pas forcément 50 destinations possibles. Son nom est annoncé, outre une éventuelle prolongation au PSG, du côté du Real Madrid, ou bien de Liverpool. Les deux clubs ont des arguments, un prestige indubitable, et des moyens financiers adaptés à un tel investissement. La première condition du côté des Reds est le départ d’un cadre offensif tel que Sadio Mané, Roberto Firmino ou Mohamed Salah, ce qui est une possibilité sérieusement évoquée pour l’été prochain. Ensuite, il faudra que Liverpool mette le paquet financièrement pour convaincre tout le monde dans ce dossier. Mais cela ne semble clairement pas la priorité de Jurgen Klopp, qui n’est pas le responsable du recrutement à Liverpool, mais reste le patron du sportif sur beaucoup de points.

Selon Diario Gol, l’entraineur allemand estime pouvoir trouver presque aussi bien pour beaucoup moins cher en allant chercher Marco Asensio. Le jeune ailier du Real Madrid n’a pas vu sa carrière décoller comme espéré au sein de la Maison Blanche, et Florentino Pérez se mord aujourd’hui les doigts d’avoir refusé des offres de près de 100 ME il y a 3-4 ans, quand l’Espagnol se révélait au grand public. Désormais, Zinedine Zidane l’a relégué au second plan, mais Klopp est persuadé de pouvoir le relancer. Et pour un montant bien évidemment très loin des 500 ME de sa clause libératoire, puisque le club de la Mersey serait prêt à mettre 40 ME sur la table. De quoi aider le Real Madrid à financer l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue ?