PSG : Mbappé doit rester, Pochettino en fait une priorité

A l’instar de Neymar, Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain.

Cette situation contractuelle signifie que l’attaquant français du PSG devra prolonger avant cet été ou quitter le club lors du prochain mercato afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro en 2022. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise dans le clan de l’ancien Monégasque, qui exige des garanties sportives et financières avant de prolonger à Paris. En parallèle, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid, où Zinedine Zidane le courtise depuis de longs mois. Invité à s’exprimer sur le cas Mbappé dans l’émission El Larguero sur les ondes de la Cadena SER, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a été très cash, indiquant que son intention était évidemment de conserver Kylian Mbappé au Paris SG.

« Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé. Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est content ici. L'autre jour, il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir. On verra ce qui se passe. Il aime être ici. Les joueurs m'ont accueilli à bras ouverts. Ils sont ouverts à un nouveau discours. Je ne peux que les remercier de la manière dont ils se sont comportés. Neymar, Kylian, Keylor, Marquinhos, Di Maria, Verratti... (...) Ça a été une grande surprise de voir à quel point ils sont humbles » a lâché l’entraîneur du Paris Saint-Germain, visiblement bien accueilli par les stars et qui compte profiter de cette belle relation pour les convaincre de rester. A commencer par Di Maria, en fin de contrat dans six mois, et le duo Neymar-Mbappé.