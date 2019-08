PSG : Kimpembe en danger, Paris tire le signal d'alarme

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme d'autres champions du monde, Presnel Kimpembe a connu une saison 2018-2019 loin de répondre aux attentes, le défenseur tricolore du Paris Saint-Germain n'ayant pas les performances sportives attendues, tout en communiquant de manière plutôt maladroite. Personne n'a oublié son incroyable numéro via une vidéo diffusée après l'élimination du PSG en Ligue des champions. Mais après son opération d'une pubalgie fin mai, le défenseur international du Paris SG a décidé de reprendre le travail plus tôt que ses coéquipiers parisiens afin d'être au top et faire un peu profil bas. Car Presnel Kimpembe le sait, la concurrence va être colossale au PSG, la signature d'Abdou Diallo étant évidemment un choix défensif de plus pour Thomas Tuchel.

Et comme l'explique ce mardi Le Parisien, Presnel Kimpembe va devoir rectifier l'impression donnée l'an passé. « Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2023, a beaucoup à se faire pardonner auprès de son entraîneur, échaudé par les performances et l’attitude de son champion du monde trop peu enclin (à son goût) à se remettre en cause. Le club, lui, n’a pas toujours goûté la communication de son défenseur (...) En interne, certains auraient souhaité que Maestro Kimpembe s’entoure différemment et modifie la gestion de ses publications vers l’extérieur. Un vœu pieux à ce jour. Pour Presko, cette saison 2019-2020 sonne donc comme celle du rachat. Après une année de stagnation, elle doit impérativement s’accompagner d’une nouvelle phase de progression alors que sa place en équipe de France est elle aussi fortement menacée », rappelle le quotidien francilien, qui met évidemment une grosse pression sur le défenseur du Paris Saint-Germain. A Presnel Kimpembe de prouver que ce passage à vide d'une saison était un simple contretemps.