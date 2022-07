PSG : Kimpembe à Chelsea, Tuchel sort deux arguments XXL

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Presnel Kimpembe pourraient bien se séparer cet été lors du mercato. Le champion du monde est notamment courtisé par Chelsea et son ancien coach à Paris, Thomas Tuchel.

Presnel Kimpembe est un petit monument au PSG. Le champion du monde a été formé au club et est passé par presque toutes les catégories chez les jeunes. Il représente bien le PSG et aime son club comme il se doit. Titulaire à Paris ces dernières saisons, la donne pourrait bien changer dans les prochaines semaines. En effet, Luis Campos est désireux de renforcer la défense du PSG. Milan Skriniar est la priorité numéro 1 des champions de France. Et sachant que Christophe Galtier souhaitera jouer en 3-4-3, Kimpembe aurait un nouveau concurrence de taille. Une situation qui pourrait le pousser vers Chelsea. Le club londonien adore son profil et Thomas Tuchel fait le forcing pour le recruter. D'ailleurs, un contrat de 5 ans lui a déjà été proposé. Mais pour le moment, Kimpembe n'est pas plus chaud que cela pour quitter le PSG.

Kimpembe, Chelsea sort les arguments

🚨 Chelsea a réactivé la piste Jules Koundé la semaine dernière car Nathan Aké n'est plus disponible.



Les Blues veulent aussi Kimpembe.



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/TT0PTNHPF7 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 18, 2022

Selon des informations rapportées par l'Evening Standard, le défenseur francilien souhaite continuer à Paris le plus longtemps possible. Mais Chelsea insiste pour concrétiser un deal avec le PSG, qui demande près de 50 millions d'euros pour lâcher Kimpembe. Les Blues ont deux arguments de poids pour convaincre Kimpembe de les rejoindre. En effet, Thiago Silva et N'Golo Kanté poussent pour ramener le champion du monde à Londres. En plus de Kimpembe, Chelsea veut aussi boucler le transfert de Jules Koundé, surtout au vu de la menace du FC Barcelone. L'objectif pour Thomas Tuchel est de compter sur trois défenseurs de très haut niveau après les départs d'Andreas Christensen (FC Barcelone) et d'Antonio Rudiger (Real Madrid). Pour l'instant, l'entraineur allemand a eu gain de cause pour Kalidou Koulibaly. Mais les choses devraient prochainement s'accélérer, surtout que le PSG a une réunion très importante en ce début de semaine avec l'Inter pour boucler le dossier Milan Skriniar.