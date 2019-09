PSG : Mbappé + Pogba au Real, c'est son rêve !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le Real Madrid s’est brièvement renseigné sur la situation de Neymar durant le mercato.

Mais pour le club merengue, il n’était pas nécessaire de passer à l’action. Pour une raison très simple : la priorité offensive du duo Pérez-Zidane à long terme est un autre Parisien, à savoir Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette cible fait l’unanimité chez les Socios du Real Madrid, qui réclament depuis près de deux ans maintenant la signature de l’international tricolore. Ancien de la maison madrilène, Christian Karembeu fait également partie de ceux qui sont favorables au transfert de Mbappé, mais également de Pogba, autre cible de Zidane, au Real Madrid.

« Pogba est un géant. Avant, on parlait des galactiques et lui est un géant. Quel galactique y a-t-il encore comme lui ? Mais tout dépend de Florentino Pérez, qui veut tout le temps les meilleurs. Ça dépend aussi des besoins du club, du mercato et de ce que veut Zidane. Ce serait très bien que Pogba et Mbappé soient dans l’agenda du Real Madrid. Je ne sais pas si le Real recrutera Mbappé, c’est une question à poser au président. Moi, je vois bien Kylian avec un maillot blanc. Le Real a fait beaucoup d’efforts pour recruter Hazard mais on ne sait pas ce qui peut arriver en décembre ou l’été prochain » a fait savoir dans les colonnes du journal AS le champion du monde 1998, qui aimerait beaucoup voir Mbappé au Real dès l’été prochain.