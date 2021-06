PSG : Kean vaut 0 euro, Paris a tranché

Prêté cette saison au Paris Saint-Germain, Moise Kean ne jouera pas l'Euro avec l'Italie. Mais l'attaquant ne sait pas encore où il sera la saison prochaine.

Prêté par le Everton de Carlo Ancelotti au PSG, Moise Kean a donné satisfaction au club de la capitale, même si sa fin de saison a été plus compliquée, l’attaquant ayant marqué le coup après avoir été malade du covid. Mais le contrat de prêt entre les deux formations étant terminé, le cas de Kean revient sur le devant de la scène. Pendant plusieurs semaines, on a évoqué la possibilité pour le Paris SG d’obtenir le transfert du joueur italien moyennant un chèque de 40ME. Mais cette possibilité semble avoir pris sérieusement du plomb dans l’aile si l’on en croit Fabrizio Romano.

Le journaliste compatriote de Moise Kean affirme que si le PSG a effectivement fait savoir à Everton qu’il souhaitait conserver l’attaquant de 21 ans, les dirigeants français veulent encore une saison de prêt et n’envisagent pas un transfert définitif. Aucune offre de 40ME ou même de moins n’a été transmise au club anglais qui de son côté souhaite prendre son temps avant de trancher, le départ d’Ancelotti au Real Madrid ayant visiblement pris de court les responsables de l’autre club de Liverpool. Actuellement en vacances, puisqu’il n’a pas été retenu pour jouer l’Euro 2021 avec la Squadra Azzurra, Moise Kean ne sait pas encore quel maillot il portera en 2021-2022 et dans quel championnat il jouera.

PSG are still negotiating with Everton for Moise Kean. As reported days ago it’s only loan proposal and NO permanent transfer, no €40m bid as of today. 🔵 #EFC



The deal is now stalling because Everton want to wait for the new manager before deciding on Kean’s future. 🇮🇹 https://t.co/ddokCB9o6S