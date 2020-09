Mercato : N'Golo Kanté prêt à quitter Chelsea !

Dans : Serie A.

La presse anglaise annonce que le champion du monde français de Chelsea n'est plus opposé à un départ lors de ce mercato. L'Inter est cité.

Et si N’Golo Kanté (29 ans, sous contrat jusqu’en 2023) quittait Chelsea ? Évoquée durant l’été, cette hypothèse avait pris du plomb dans l’aile , elle mais refait désormais surface alors que le marché des transferts prend fin le 5 octobre. Si l’international français (41 sélections) est toujours aussi apprécié par ses dirigeants et Frank Lampard, qui l’a titularisé sur les trois premières journées de Premier League, il n’est pas impossible de le voir quitter la capitale anglaise annonce ce dimanche le Sunday Express. Son départ pourrait rapporter gros aux Blues. Bien qu'il soit valorisé à 80 ME, N’Golo Kanté pourrait partir pour bien moins que ça, environ 50 ME, une somme que Chelsea pourrait utiliser pour recruter Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham.

Concernant N'Golo Kanté, et selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan a fait du Français sa priorité sur la dernière phase du mercato. Cependant, le club italien doit réfléchir à la faisabilité de l’opération financièrement parlant, ce qui pourrait représenter le principal obstacle. L’ancien Caennais n’exclut pas un transfert en Serie A et se montre disponible avec l’Inter pour discuter d’un éventuel déménagement à Milan. Du côté des Blues, l’intérêt annoncé pour Declan Rice appuie donc la possibilité d’un départ de Kanté. La course contre la montre est lancée dans une opération qui ne sera pas simple à se réaliser, même si pour l'instant le champion du monde tricolore de Chelsea n'a rien dit officiellement concernant son avenir.