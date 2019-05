PSG : Libéré pour le Brésil, Neymar reçoit un nouveau privilège

Dans : PSG, Ligue 1.

A quatre journées de la fin du championnat, la saison de Neymar avec le Paris Saint-Germain est peut-être déjà terminée.

Tout dépendra de la décision de la commission de discipline de la FFF, qui pourrait lui infliger jusqu’à huit rencontres de suspension pour son coup asséné à un spectateur au Stade de France. Et même s’il était autorisé à revenir avant la fin de l’exercice, le Brésilien ne serait pas du voyage à Reims prévu le 25 mai. Car selon les informations du quotidien As, le PSG envisage sérieusement de libérer sa star avant la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Ainsi, l’ancien Barcelonais serait présent pour la remise du trophée contre Dijon le 18 mai, avant de s’envoler pour préparer la Copa América avec le Brésil. Il s’agirait d’un moyen de protéger Neymar dans un contexte difficile. Mais pour beaucoup, cette autorisation serait perçue comme un nouveau privilège. Une fois de plus, Neymar donnerait l’impression de faire passer la Seleção avant le PSG, ce qui n’a pas l’air de déranger ses supérieurs. En revanche, on peut imaginer que cette décision ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire…