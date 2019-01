PSG : Joao Mario offert sur un plateau au PSG

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avec la blessure longue durée de Neymar et la volonté des dirigeants parisiens de recruter un joueur offensif, c’est l’affolement à Paris.

Mais aussi chez les agents qui cherchent à placer coûte que coûte des joueurs dans le prestigieux effectif du club de la capitale. C’est ainsi que Paris United révèle dans ce jeudi un peu fou que l’agent de Joao Mario a proposé en express son poulain pour revenir renforcer le PSG au poste de milieu offensif passé à West Ham la saison passée.

Le tout avec l’accord de l’Inter Milan, qui ne compte plus sur le champion d’Europe 2016, avec qui il a encore deux ans et demi de contrat. Agent de l’ancien du Sporting, Kia Joorabchian a ses entrées au PSG et son idée pourrait faire du chemin pour un joueur déjà expérimenté aux joutes européennes. Mais il semblerait que pour le moment, le club de la capitale se concentre sur la finalisation de la venue de Luciano Acosta en provenance de DC United pour 10 ME.