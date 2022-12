PSG : Joao Felix à Paris, le prix fait tousser

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé par Joao Felix dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG risque de déchanter en apprenant le prix fixé par l’Atlético de Madrid.

Tandis que le doute plane sur l’avenir de Lionel Messi ou encore de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, le club de la capitale se prépare à toutes les éventualités. En effet, Luis Campos a activé plusieurs pistes offensives pour compenser un gros départ l’été prochain et parmi elles, celle menant à Joao Felix est tout en haut de la pile pour le responsable du mercato de Paris. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est en manque de temps de jeu chez les Colchoneros, où son entraîneur Diego Simeone ne s’opposera pas à son départ. Néanmoins, hors de question pour le club madrilène de brader un joueur encore très jeune, de toute évidence doté d’un très fort potentiel et dont la valeur marchande est encore assez élevée.

Un prix délirant fixé pour Joao Felix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Félix (@joaofelix79)

C’est ainsi que selon les informations délivrées par Sky Sports, l’Atlético de Madrid réclame entre 130 et 140 millions d’euros bonus compris pour le futur transfert de Joao Felix. Autant dire qu’à ce prix, les clubs intéressés pourraient rebrousser chemin et se diriger vers d’autres pistes. Egalement intéressé par Marcus Rashford ou encore Rafael Leao, le Paris Saint-Germain va-t-il ranger la piste Joao Felix au fond d’un tiroir au vu du prix déraisonnable fixé par l’Atlético de Madrid ? Pour l’heure, il est trop tôt pour le dire, d’autant que Luis Campos pourrait tenter une négociation pour revoir ce prix à la baisse. Mais à première vue, il apparait hautement improbable que le PSG s’aligne sur les exigences colossales de l’Atlético de Madrid. L’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat avec Paris à la fin de la saison ainsi que de Kylian Mbappé, dont le bail expirera en juin 2024, seront par ailleurs deux éléments déterminants pour le PSG dans l’optique d’un recrutement -ou non- en attaque dans les mois à venir.