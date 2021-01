PSG : Lloris, Donnarumma, Oblak... Ça sent mauvais pour Navas

Dans : PSG.

Performant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2019, le gardien Keylor Navas a pourtant du souci à se faire si l’on en croit certaines rumeurs sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale semble à la recherche d’un portier de haut niveau.

Le Paris Saint-Germain a mis du temps avant de trouver son bonheur dans les buts. De Salvatore Sirigu à Gianluigi Buffon, en passant par Kevin Trapp et le titi Alphonse Areola, aucun n’a donné entière satisfaction aux différents staffs et à la direction. Il aura fallu attendre la venue de Keylor Navas (34 ans) à l’été 2019 pour mettre tout le monde d’accord. Depuis sa signature, l’ancien portier du Real Madrid enchaîne les bonnes performances et se montre décisif, soit tout ce que recherchait le club francilien. Et pourtant, il semble que le champion de France soit déjà prêt à remplacer le Costaricien.

Mieux vaut éviter de croire à n’importe quelle rumeur mais cette fois, plusieurs sources indiquent que le PSG cherche un gardien de haut niveau. Du côté du Sun, on affirme que les Parisiens se verraient bien récupérer l’international tricolore Hugo Lloris et que son club de Tottenham anticipe un éventuel départ. Quant à Calciomercato, nos confrères italiens insistent sur la piste menant à Gianluigi Donnarumma, qui négocie une prolongation avant la fin de son contrat au Milan AC en juin prochain. Et n’oublions pas non plus les bruits de couloir concernant le dernier rempart de l’Atlético Madrid Jan Oblak, régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. Ça commence à faire beaucoup…