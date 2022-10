PSG : Jamel Debbouze lance un appel clair à Mbappé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Selon certaines sources, Kylian Mbappé ne compte plus continuer au PSG. Le champion du monde envisagerait même un départ dès cet hiver, lassé par les promesses non-tenues lors de sa récente prolongation de contrat.

Kylian Mbappé fait décidément beaucoup parler de lui en ce début de saison. Le champion du monde, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, n'est cependant pas du tout satisfait de son positionnement sur le terrain. En effet, Mbappé ne souhaite pas occuper le poste de pivot. Lors des négociations pour sa prolongation de contrat il y a quelques semaines, le joueur du PSG ne devait pas occuper ce poste, mais bien plutôt une position d'ailier gauche ou alors de second attaquant, donc plus libre dans ses mouvements. Mais lors du dernier mercato, le PSG n'a pas su faire ce qu'il fallait pour recruter un nouvel avant-centre. Du coup, en plus du départ sans doute espéré de Neymar, Mbappé se retrouve dans une situation inconfortable. Et selon une partie de la presse, il songe à un départ dès cet hiver, se sentant floué par la direction du PSG.

Mbappé, l'appel de Jamel Debbouze !

Jamel Debbouze a un message pour Kylian Mbappé : "Il faut absolument pas que tu quittes le PSG, c'est ton club de cœur, t'es né là, tu vas finir là, on a besoin d'une Ligue des Champions cousin !" #le7930inter pic.twitter.com/wAQgfWKJ1v — France Inter (@franceinter) October 12, 2022

Ce mardi soir, avant la réception de Benfica en Ligue des champions, Luis Campos a balayé ces informations. Mais il en faudra bien plus pour dissiper le doute. Du côté du clan Mbappé, certains ne veulent en tout cas pas du tout le voir partir. C'est le cas de son ami Jamel Debbouze. Sur l'antenne de France Inter, l'humoriste a notamment indiqué : « C’est sérieux ou c’est un fake envoyé par Marseille ? Il l’a annoncé lui-même ? Si ce n’est pas annoncé par lui, je ne le commente pas… Kylian, il ne faut absolument pas que tu quittes le PSG, c’est ton club de cœur, tu es né là, tu vas finir là, on a besoin d’une Ligue des champions cousin. On ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas arriver et ne pas nous donner une Ligue des champions… ! ». De plus en plus d'informations circulent sur les désirs de départ de Kylian Mbappé. Certains pensent même que du très lourd est sur le point de sortir sur ce qu'il se passe en coulisses au PSG. Alors que la saison n'en est qu'à ses débuts, voilà déjà Paris en pleine crise institutionnelle. Difficile de savoir comme les champions de France parviendront à éteindre l'incendie.