PSG : Ils vont taper sur Mbappé, Pierre Ménès s’en prend aux « baveux »

Dans : PSG, Ligue 1.

Grand défenseur de Kylian Mbappé, pour qui il a une admiration non dissimulée, Pierre Ménès a pris tout le monde à contre-pied dimanche dernier.

Alors que de nombreux consultants se félicitaient de voir que Thomas Tuchel avait fait preuve de discipline et de fermeté avec ses joueurs, l'intervenant vedette de Canal+ estimait qu’il y avait d’autres façons de faire, et que l’entraineur allemand prenait un risque sportif conséquent. Interpellé à ce sujet, l’ancien journaliste de L’Equipe a rectifié le tir sur son blog, tout en précisant bien que cette décision de Tuchel allait permettre à des gens qui n’ont pas besoin de cela de cracher sur Mbappé, Rabiot et le PSG.

« Alors ou je ne me suis pas bien fait comprendre ou je me suis mal exprimé – ce qui est tout à fait possible – au CFC, mais je n’ai pas du tout critiqué Tuchel d’avoir voulu imposer son autorité. Je trouve juste que, lorsque tu vas jouer un match si important aux yeux des supporters parisiens et que tu es déjà privé de Thiago Silva, de Kimpembé et de Cavani, c’est prendre un risque assez insensé de se priver de deux titulaires (…). Il faudra voir dans les semaines qui viennent les conséquences de cet épisode disciplinaire qui va évidemment, ne vous inquiétez pas, devenir une affaire de tout premier ordre pour tous les baveux de France et de Navarre, sur toutes les chaînes, qui passent leur temps à parler de foot et surtout à taper sur le PSG à la moindre occasion », a prévenu le consultant de Canal+, qui pense tout de même que Thomas Tuchel n’aurait pas du affaiblir Paris à ce point pour jouer contre Marseille. Mais pour l’heure, le PSG a gagné, et le message auprès des joueurs est passé.