PSG : Ils vont siffler Neymar, Pierre Ménès est choqué

Dans : PSG, Ligue 1.

Ardent défenseur de Neymar, qu’il n’a jamais annoncé sur le départ même quand le marché s’emballait à son sujet, Pierre Ménès estime désormais que les supporters parisiens ne devraient pas se tirer une balle dans le pied en sifflant leur numéro 10. Difficile d’imaginer une autre situation sachant que le Brésilien a prié tout l’été pour pouvoir partir, annonçant à ses dirigeants sa volonté de ne plus jamais porter le maillot du Paris Saint-Germain dès le début de l’été. La démonstration de force face à Nîmes, à l’occasion de la première journée de championnat, devrait donc être renouvelée, avec même la menace d’une grève si jamais le PSG empêchait les banderoles anti-Neymar d’entrer dans le stade. Une attitude que ne comprend pas Pierre Ménès.

« Le CUP s’est félicité de l’autorité de Leonardo et veut maintenant siffler Neymar voire faire grève pour son retour et contre le Réal où il ne jouera pas. Quelle contradiction et surtout les autres joueurs parisiens ils y sont pour quoi? Si ils font grève ce sont tous les joueurs qui en subiront les conséquences. C’est nul. On se pose plus de questions sur son accueil que sur son rendement. Il y a comme un problème », a expliqué sur les réseaux sociaux le consultant qui ne comprend visiblement pas pourquoi les supporters du PSG montreraient leur mécontentement envers Neymar…