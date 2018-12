PSG : Ils ne comprennent pas, mais De Jong a bien choisi Paris !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain marché estival, Frenkie De Jong semble avoir fait son choix.

À 21 ans, et après seulement une saison et demie pleine du côté de l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong est considéré comme un futur crack. Pas étonnant donc de voir que les gros bras d'Europe se battent actuellement pour le récupérer. Le Barça et Manchester City sont notamment présents dans ce dossier. Mais l'international néerlandais continue de pencher pour le PSG. Selon le Telegraaf, le quotidien qui avait révélé au grand jour une rencontre entre les agents du joueur et la direction francilienne en novembre dernier, De Jong se dirige bien vers la Ligue 1, et cela étonne clairement le média néerlandais.

« Comme Telegraaf l’a indiqué quelques jours auparavant, l’Ajax perdra certainement Frenkie de Jong qui ira au Paris Saint-Germain l’été prochain et le club percevra 75 M€. Le milieu de terrain de 21 ans préfère, à la surprise générale, le club français plutôt que Manchester City. Un transfert de de Jong au Camp Nou semble exclu. Le milieu de terrain ira certainement au PSG », précise le journal hollandais, qui estime donc que le PSG tient le bon bout pour De Jong en vue de l'été prochain. À confirmer dans les semaines à venir, car la presse catalane annonçait récemment un accord entre De Jong et Barcelone...