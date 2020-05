PSG : Il se sert de Mbappé pour atteindre les sommets au Barça

Dans : PSG.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé fait rêver les (futurs) présidents de club. Y compris du côté du FC Barcelone où le nom du Parisien est cité dans une campagne avant l'élection présidentielle.

Convoité depuis l’été dernier, Neymar ne fait pourtant pas l’unanimité au FC Barcelone. En plus de certains dirigeants, de nombreux supporters ne parviennent pas à oublier son départ au Paris Saint-Germain vécu comme une véritable trahison. Quitte à investir sur une star parisienne, les socios du Barça seraient davantage emballés par la signature de Kylian Mbappé. C’est pourquoi Victor Font, candidat pour l'élection du président blaugrana l’année prochaine, n’a pas hésité à citer le nom du Français dans sa campagne. « Je suis plus Kylian Mbappé que Neymar. Ce dernier est plus créatif mais le Français me paraît plus concentré sur le football », a comparé celui qui aimerait succéder à Josep Maria Bartomeu, dans des propos relayés par Sport.

L’occasion pour lui de présenter divers arguments comme la nécessité de miser davantage sur le centre de formation. Ou son ambition de nommer la légende du club Xavi au poste d’entraîneur. « Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les dix prochaines années, a annoncé Victor Font. Nous travaillons avec l'idée qu'il sera notre entraîneur. » A priori, le coach d’Al Sadd sera plus facile à attirer que Mbappé… Il n’empêche que ces deux noms font forcément saliver les supporters.