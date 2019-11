PSG : Il se sent français, Thiago Silva veut prolonger à Paris

Dans : PSG.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Thiago Silva a désormais la nationalité française. Et le défenseur de la Seleçao espère que son histoire d'amour avec notre pays et Paris va se prolonger.

Il était difficile d’imaginer en 2012, lorsque Thiago Silva est arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l’AC Milan moyennant 42ME que sept ans plus tard le défenseur brésilien serait devenu le capitaine du PSG et un joueur emblématique du Paris SG version qatarie. Désormais doté de la double nationalité brésilienne et française, Thiago Silva sait pourtant que les prochains mois seront décisifs pour lui, puisque son contrat s’achève en juin 2020. Dans un entretien accordé à France-Football, le défenseur du PSG avoue son amour pour Paris et la France et confie qu’il espère pouvoir prolonger son séjour dans notre pays.

Car c’est une évidence, Thiago Silva a craqué pour la capitale. « Paris est dans mon histoire. Personne ne pourra me l'enlever. Je me sens français, au-delà du passeport. Aujourd'hui, je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, mais ma deuxième maison, c'est Paris. Personne ne pourra modifier ça. Je serai parisien à vie, confie, dans l’hebdomadaire footballistique, Thiago Silva qui envoie un message clair et net à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Prolonger au PSG ? C’est ma volonté (...) On va en discuter prochainement (...) L'idée est de rester au Paris Saint-Germain et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club. »