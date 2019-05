PSG : Il refuse de prolonger, Daniel Alves met la pression

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

À l’instar de Kylian Mbappé ou de Neymar, Daniel Alves a lui aussi réclamé un peu plus de respect au Paris Saint-Germain en fin de saison.

Alors qu’il est le footballeur le plus titré de l’histoire, avec 39 trophées à son palmarès, l’international brésilien estime ne pas avoir été assez écouté au sein du vestiaire du club de la capitale. Arrivé libre durant l’été 2017, Alves a d’ailleurs peut-être vécu son dernier match sous le maillot parisien face à Reims vendredi. Pas encore fixé sur son avenir, le nouveau milieu relayeur n’a pas réussi à trouver un accord avec le PSG. Désormais concentré sur la Copa America au Brésil (14 juin-7 juillet), l’ancien du Barça pense qu’il mérite un dernier gros bail à Paris, surtout qu’il a montré de belles choses lors des deux derniers mois, avec trois buts et quatre passes décisives. Malgré tout, la prolongation d’Alves reste au point mort, comme l’explique Le Parisien.

« Dani Alves dispose d’une proposition de la part du PSG portant sur une année simple, assortie d’une seconde en option. Une offre qu’il refuse de signer pour le moment. À 36 ans, l’ex-Barcelonais se montre toujours aussi gourmand et souhaiterait un nouveau bail de deux années pleines. Mobilisé à partir du 28 mai par la Seleção, le Brésilien n’a donc pas l’intention de se précipiter pour décider de quoi sera fait de son avenir. Il entend laisser le PSG revenir vers lui. Quitte à se retrouver sans contrat le 1er juillet prochain et à signer un nouveau bail avec Paris plus tard dans le courant de l’été », détaille le média francilien, qui avoue que Dani Alves dispose également de touches en Premier League et aux Etats-Unis.