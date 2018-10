PSG : Il n'y a pas match entre Mbappé et Messi au même âge !

Dans : PSG, Foot Europeen, Foot Mondial, Liga.

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport a eu la bonne idée de comparer les statistiques de Kylian Mbappé avec celles de Lionel Messi au même âge, à savoir 19 ans, 9 mois et 19 jours. Et cela peut surprendre, l’international français a une avance assez incroyable sur les temps de passage de la star argentine du FC Barcelone. En effet, le natif de Bondy totalise 67 buts toutes compétitions confondues contre seulement 20 réalisations pour le capitaine argentin.

La différence est également impressionnante lorsqu’on regarde les buts en Ligue des Champions et en sélection. Chirurgical en coupe d'Europe, le Français a marqué 12 buts en C1 et 9 buts avec les Bleus. Au même âge, Lionel Messi n’avait fait trembler les filets qu’à 2 reprises en Ligue des Champions et affichait le même total avec l’Argentine. S’il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour égaler la carrière de Lionel Messi, le n°7 du PSG peut se satisfaire d’avoir pris un excellent départ…

Buts en championnat : Mbappé 37 / Messi 15

Buts en coupe nationale : Mbappé 9 / Messi 1

Buts en Ligue des Champions : Mbappé 12 / Messi 2

Buts en sélection : Mbappé 9 / Messi 2