PSG : Il l'assure, Neymar et Mbappé auront la peau de Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la première fois depuis le début de saison, Mauro Icardi et Edinson Cavani apparaissent tous les deux dans le groupe du PSG pour affronter Nice.

Depuis sa blessure à la hanche, intervenue le 25 août dernier contre Toulouse, l’Uruguayen n’a plus joué le moindre match sous le maillot du club de la capitale. Autant dire que l'Argentin, arrivé le 2 septembre dernier, en a profité pour marquer des points. Décisif contre Galatasaray en Ligue des Champions (1-0) et Angers en L1 (4-0), Icardi reste sur deux buts en deux matchs. Suffisant pour prendre l’avantage sur Cavani dans l'esprit de Thomas Tuchel ? Mickaël Madar le pense plus ou moins.

« Ce sont deux joueurs qui se ressemblent, mais différents sur certains aspects. Ce sont deux renards. Icardi participe beaucoup plus au jeu que Cavani. Par rapport aux qualités entrevues et sur ce qu'on voit depuis plusieurs années, Icardi devrait s'imposer par rapport à Cavani, qui devient fragile et vieillissant. Si Paris veut jouer avec Mbappé et Neymar et trouver certains automatismes, Icardi est plus à même d'évoluer avec eux que Cavani. Il participe trop peu au jeu du PSG. Il y a trop de déchets dans ses remises et ses contrôles. Remettre Cavani titulaire tout de suite serait une erreur après une blessure aussi longue. Icardi va commencer et après on verra. Sur le long terme, on ne peut pas non plus écarter définitivement Cavani. Mais ça sera compliqué d'aligner les quatre offensifs ensemble. C'est un autre casse-tête, mais un problème de riche ! C'est important d'avoir deux joueurs de ce potentiel dans son équipe. On les jugera en Coupe d'Europe et je pense que le PSG aura besoin d'Icardi et Cavani pour passer ce fameux cap », a lâché, dans Le Parisien, l’ancien attaquant francilien, qui estime donc qu’Icardi prendra peu à peu la place du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Premier élément de réponse face à Nice ce vendredi soir...