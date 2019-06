PSG : Il gâche son talent à Paris, ça sent le transfert

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Toujours dans l’impasse sur sa situation personnelle, Kevin Trapp doit bouillir. Le gardien allemand de retour d’un prêt très convaincant à Francfort, se demande ce qu’il fait encore à Paris, et il n’est pas le seul. Il n’est pas vu comme un titulaire potentiel, et aimerait retourner en Bundesliga. L’Eintracht a d’ailleurs trouvé un accord de principe avec le PSG pour son transfert, mais le club de la capitale attend de voir comment évolue sa situation avec les gardiens de but avant de trancher. Difficile donc d’imaginer Kevin Trapp rester et s’imposer au Paris Saint-Germain, ce qui est même délicat à concevoir pour Sébastien Haller, le buteur français de l’équipe de Francfort.

« À Francfort, ça nous a vraiment fait plaisir de voir Kevin Trapp réaliser une très belle saison. Il a été vraiment très important pour nous cette saison, il a fait beaucoup de choses pour le groupe. Rester sur le banc au PSG, pour un gardien comme lui, c’est un peu du gâchis… Si Kevin Trapp va rester à Francfort cet été ? Franchement, je n’en ai aucune idée, la seule chose que je sais, c’est que ce n’est pas simple », a résumé l’attaquant tricolore sur bein SPORTS. Un état des lieux assez fidèle à la réalité, puisque Trapp va certainement reprendre l’entrainement avec le Paris SG, sans vraiment savoir de quoi sera fait son avenir, et surtout sans vraiment en être acteur.