PSG : Idrissa Gueye forfait à Bruges et contre l'OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

La trêve internationale n'a pas fait le bonheur du Paris Saint-Germain, puisqu'après Neymar, out pour 4 semaines, c'est Idrissa Gueye qui est blessé. « Idrissa Gueye a ressenti une douleur aux ischios-jambiers et les examens pratiqués aujourd’hui ont confirmé une contracture. Il sera absent les 10 prochains jours à l’entraînement », indique ce mercredi le PSG dans un communiqué médical. Le milieu de terrain, véritable révélation du début de saison, manquera le déplacement en Ligue des champions à Bruges, et très certainement la réception de l'Olympique de Marseille le dimanche 27 octobre au Parc des Princes;