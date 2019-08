PSG : Ici c'est Paris, fin du clash entre des supporters et le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plus de 3 ans, le Paris Saint-Germain et l’association Défense des Droits des Supporters s'opposaient concernant l'utilisation du slogan « Ici c’est Paris », le PSG souhaitant que cette marque lui soit réservée. Mais, après des mois et des mois d'une bataille juridique sans fin, le club de la capitale et la DDS ont estimé qu'il fallait cesser la plaisanterie et un accord amiable a été trouvé. C'est le Paris SG qui l'a annoncé ce mardi dans un communiqué qui précise les conditions de ce deal.

« L’association Défense des Droits des Supporters (DDS) et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord au sujet du slogan « ICI C’EST PARIS », mettant ainsi fin à un différend qui les opposait depuis plus de 3 ans. Dans le cadre de cet accord, les marques portant sur le signe « ICI C’EST PARIS », restent ou deviennent la propriété du Paris Saint-Germain. Pour autant, le Club Paris Saint-Germain reconnaît volontiers l’invention de ce slogan aux supporters l’ayant entonné dans les tribunes du Parc des Princes et convient qu’il constitue un élément de l’héritage unique de la culture supporter active et passionnée des tribunes parisiennes. Le club a donc accepté de ne jamais s’opposer à l’usage de ce slogan par les supporters et les associations de supporters du Paris Saint-Germain dès lors qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque, lequel est réservé au club en tant que titulaire desdites marques », indique le Paris Saint-Germain. Tout est bien qui finit bien...