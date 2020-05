PSG : Le coup de bluff de Paris tombe à l’eau pour Icardi !

Dans : PSG.

Satisfait des performances de son buteur argentin, le PSG souhaite conserver Mauro Icardi à l’issue de la saison. Mais pas à n’importe quel prix…

Pour rappel, le Paris Saint-Germain dispose d’une option d’achat à 70 ME pour recruter définitivement l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Toutefois, le journal L’Equipe affirmait il y a deux jours que Leonardo souhaitait bénéficier d’une ristourne dans ce dossier. Idéalement, le Paris SG ne voudrait pas dépenser plus de 30 à 50 ME pour recruter Mauro Icardi. Et vendredi, le quotidien national indiquait que le champion de France était prêt à proposer un improbable échange avec Leandro Paredes ou avec Julian Draxler afin de faire baisser la facture finale. Un énorme coup de bluff qui ne portera pas ses fruits, selon les informations récoltées ce dimanche par nos confrères de la Gazzetta dello Sport.

L'Inter refuse finalement un échange

Le journal aux pages roses affirme dans son édition du jour que l’Inter Milan n’est absolument pas intéressé par Julian Draxler, et que l’Allemand n’était de toute façon pas si chaud que cela pour poser ses valises en Italie durant le prochain mercato. Quant à Leandro Paredes, il ne devrait finalement pas être sacrifié par le PSG au moment où il commence tout juste à s’imposer comme un titulaire en puissance. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra donc trouver un autre moyen de convaincre l’Inter Milan de faire baisser le prix de Mauro Icardi. Chez les Nerazzurri, Antonio Conte ne compte plus sur l’Argentin, ce qui constitue un argument de taille pour le PSG. A condition bien-sûr que d’autres clubs européens ne se mêlent pas au dossier avec une offre supérieure à celle de Paris. En parallèle, le PSG est toujours dans l’expectative concernant Edinson Cavani, en fin de contrat à l’issue de la saison et pour qui l’avenir est totalement flou pour l’instant.