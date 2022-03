PSG : Icardi trompé par Wanda Nara, ça balance !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La saison de Mauro Icardi est plus rythmée par ses problèmes de couple que par ses performances avec le PSG. Coupable d'avoir eu une aventure avec une actrice, il doit cette fois-ci gérer la relation de sa femme avec un autre homme.

Parmi les joueurs du PSG qui ont fait parler d'eux cette saison, Mauro Icardi est en bonne place. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il éblouit les supporters parisiens avec ses performances. Il n'a inscrit que cinq buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues, n'étant titulaire que 12 fois depuis août dernier. Ce sont plutôt ses problèmes de couple qui l'ont mis sur le devant de la scène médiatique. L'été dernier, on apprenait notamment qu'il avait eu une relation extra-conjugale avec l'actrice argentine China Suarez et que son couple avec Wanda Nara était au bord de l'explosion. Celle qui est aussi son agent était loin d'apprécier les frasques de son footballeur de mari.

Wanda Nara trop proche de son garde du corps ?

Si les tensions se sont quelque peu apaisées depuis, la plaie reste ouverte entre mari et femme. Cela a sans doute déteint sur la motivation de l'attaquant du PSG dont le niveau est bien médiocre ces derniers mois. Et cela pourrait à nouveau rebondir puisque les médias argentins évoquent cette fois-ci le cas contraire. Wanda Nara serait trop proche de son garde du corps, Agustin Longueira. Le journaliste argentin Diego Estévez parle même d'une liaison entre eux.

« Ils sont devenus très amis. Ils ont une relation de confiance et d'amitié. Il lui a prêté son épaule et à un moment donné, ils se sont embrouillés et il y a eu une conversation. Les faits se seraient déroulés, lors du voyage que Wanda a effectué en Argentine en décembre dernier. C’était à une soirée privée au Presidente Bar, où Zaira (la sœur de Wanda) a organisé sa fête d'anniversaire surprise. Une fois la fête terminée, un groupe est allé dans l'appartement de Wanda. Dans ce groupe se trouverait Agustín, 32 ans et qui aurait rencontré Nara en peignoir à un moment donné. Lors de cette rencontre, le jeune homme se serait endormi et rien ne se serait passé entre les deux, mais cela se serait passé lors d'une seconde rencontre dans un ascenseur. Ils ont dû mettre un coup d'arrêt à l'élan qu'ils ressentaient tous les deux », a t-il indiqué. Il a aussi précisé que Mauro Icardi, vexé, a viré Agustin Longueira de ses gardes du corps. Un nouvel épisode qui pourrait encore éloigner le foot de l'esprit de l'attaquant du PSG.