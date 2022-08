PSG : Icardi se fout d'Al-Khelaifi, Paris paie le divorce

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On pensait avoir tout vu avec Mauro Icardi au PSG la saison passée, mais non l'attaquant argentin remet cela et ratera le premier match de Paris en raison d'un souci d'ordre privé avec Wanda Nara.

Le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara bat de l’aile et c’est le Paris Saint-Germain qui pourrait payer le divorce de son joueur et de sa femme et représentante. Pourtant, Nasser Al-Khelaifi l’avait clairement expliqué en juin dernier, il ne voulait plus que le PSG soit un paillasson où certains joueurs pouvaient s’essuyer les pieds. La saison passée, l’attaquant argentin ne s’était pas privé de le faire, manquant plusieurs matchs afin de régler un clash avec son épouse, qui le soupçonnait d’avoir été infidèle. Comme si de rien n’était, Mauro Icardi avait donc abandonné l’entraînement pour roucouler, notamment sur les réseaux sociaux, tout cela sur le compte des champions de France. On pensait que tout cela appartenait au passé, Christophe Galtier ayant, à la surprise générale, fait venir l’ancien joueur de l’Inter pour la tournée du PSG au Japon. Mais le meilleur, ou plutôt le pire, était à venir.

Icardi autorisé par le PSG à régler un souci personnel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Depuis quelques jours, la presse people argentine se régale puisque Wanda Nara a confié à des proches qu’elle avait finalement décidé de divorcer de Mauro Icardi, lassé du comportement extra-conjugal de son mari. Même si ce dernier a démenti, et nous refait le coup des messages d’amour sur les réseaux sociaux, la rupture serait cette fois acquise. Et qui dit divorce dit….nouvelle absence avec le Paris Saint-Germain. « Mauro Icardi n’a pas été convoqué pour le déplacement à Clermont afin de lui permettre de régler une affaire d’ordre privée », annonce le quotidien sportif. Même si le nom de Wanda Nara n’est pas évoqué, forcément il n’est pas besoin d’être abonné à Voici ou People pour se douter qu’Icardi a demandé, et obtenu, de pouvoir tenter un énième retournement de situation dans son couple. Tout cela sur le compte du PSG et en attendant peut-être de signer ailleurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

C’est une évidence, le Paris Saint-Germain ne compte pas sur Mauro Icardi cette saison, et Luis Campos tente, pour l'instant en vain, de trouver un club susceptible de prendre l'attaquant argentin, même si le PSG devra payer une partie de l'incroyable salaire du joueur (10 millions d'euros par an). La rumeur d'un transfert à Monza, le club de Serie A appartenant à Silvio Berlusconi, a été relancée, mais pour l'instant Nasser Al-Khelaifi n'a rien vu venir de concret. Et c'est peu dire que le président qatari de Paris doit commencer à trouver tout cela scandaleux. Du côté des supporters du PSG, on préfère s'amuser de tout cela, Mauro Icardi ayant été proposé à différents employeurs, dont Buffalo Grill, lesquels ont refusé d'embaucher le mari de Wanda Nara. Faute de pleurer, autant en rire.