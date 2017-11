PSG : Une remontada du Bayern, Emery prévient ses joueurs

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Déjà qualifié pour les 1/8e de finale, le PSG impressionne tout le monde dans cette Ligue des Champions avec son incroyable efficacité offensive.

Autant dire que c’est en position de force que le club de la capitale aborde le dernier match, qui aura lieu sur le terrain du Bayern Munich. Seule une large victoire des Bavarois, après le 3-0 concédé au Parc à l’aller, peut permettre aux Allemands de ravir la première place aux Parisiens. Perfectionniste malgré le carton 7-1 passé au Celtic Glasgow, Unai Emery a prévenu ses troupes qu’il s’agissait bien d’un test très sérieux à Munich. Une manière de rappeler qu’une grosse avance ne peut pas toujours suffire.

« Nous sommes contents, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous pouvons améliorer des détails. On va analyser la rencontre pour voir ce qu'il est possible d'améliorer pour le prochain match. Mais l'équipe a fait un match complet globalement même si ce serait mieux sans le premier but de l'adversaire. L'objectif est d'être premier du groupe et cette chose n'est pas encore arrivée, nous devons jouer contre le Bayern, nous avons cet avantage de 3-0 mais ce sera un gros match, avec beaucoup de difficultés. (Une remontada à l'allemande?) Le Bayern en est capable. Ce sera une équipe différente de celle qu'on a vu ici, même s'ils avaient fait un bon match et que notre efficacité avait été bonne. Ce sera un gros match et un bon test, ils font partie des équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions », a glissé l’entraineur espagnol, qui apprécierait beaucoup de voir son équipe s’éviter quelques frayeurs en Bavière.