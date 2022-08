PSG : Mauro Icardi viré, même Buffalo Grill le refuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG rêvent de voir Mauro Icardi quitter leur club d'ici la fin du mercato. Mais personne ne semble vouloir recruter l'attaquant argentin et cela a donné lieu à des blagues virales.

Sa présence dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour les matchs de préparation joués par le PSG au Japon a surpris les fans parisiens, puisque tout le monde lui promettait une place au chaud dans le loft mis en place par Luis Campos. Mauro Icardi, c’est de lui qu’il s’agit, était pourtant dans le « bon » groupe et s’il a joué quelques minutes, il n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer qu’il avait retrouvé les qualités vues à l’Inter Milan, mais qui ont disparu depuis plus d’un an. Pris dans ses affaires sentimentales avec sa femme et représentante, Wanda Nara, mais également par une forme physique incertaine, même si cet été il a visiblement soulevé de la fonte, Mauro Icardi sait que Nasser Al-Khelaifi ne veut plus d’un joueur dans son style au PSG. Cependant, L’Equipe a allumé la mèche en affirmant cette semaine que « personne n’est intéressé par Mauro Icardi en l’état. Aucune sollicitation pour lui. » De quoi faire entrer dans la danse les supporters, et de manière originale.

Mauro Icardi chez Carglas plutôt que chez Buffalo Grill

C’est désormais officiel notre seul espoir n’en veut pas je suis effondré pic.twitter.com/VqArbI7LLP — Ibracadabra® (@ibracadabra_77) August 2, 2022

De dépit, le célèbre @Ibracadabra_77 a fait remarquer que « Même à Buffalo Grill ils n’en veulent pas ». Et visiblement interpellé de voir la chaîne de restaurants où il travaille être citée, le community manager a répondu que c’était « vrai. On vous le laisse » en réponse à cette possibilité de voir Mauro Icardi rejoindre le personnel de Buffalo Grill. De quoi titiller le supporter du PSG qui a demandé au CM du restaurant s’il n’était pas Maxi Lopez, footballeur et ancien mari de Wanda Nara. Et comme si cela ne suffisait pas, Mauro Icardi a été proposé à Carglass qui a cette fois fait savoir que l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain pouvait postuler à un emploi de technicien vitrage. De quoi faire sourire, même si du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain on doit rire jaune de tout cela.

Pour l'instant, et en dehors de toutes ces boutades, aucun club ne semble vraiment vouloir Mauro Icardi, et ce dernier apprécie tellement la vie parisienne qu'il n'est pas disposé à faire des efforts salariaux pour trouver un nouveau challenge sportif. Car c'est une évidence, le banc de touche ou la tribune du Parc des Princes lui semble promis cette saison. La piste qui envoyait Icardi à Monza n'a plus réellement d'existence, et la presse italienne n'évoque plus aucune rumeur concernant l'ancien buteur en chef de l'Inter, lequel a encore deux ans de contrat et un salaire de 10 millions d'euros au PSG. Pas de quoi le motiver à faire ses valises.