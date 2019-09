PSG : Icardi lundi à 23h59, l'Inter mise sur Paris !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si en France le feuilleton Neymar a tenu tout le monde en haleine durant le mercato estival 2019, en Italie c’est l’avenir de Mauro Icardi qui a passionné tout le pays. Il est vrai que le joueur de l’Inter, dont la carrière est gérée en direct ou presque à la télé par sa compagne, la célèbre Wanda, a tout fait pour attirer les regards, avec en dernier coup d’éclat une attaque contre l’Inter devant la justice en réclamant 1,5ME. Le joueur, qui a encore deux ans de contrat avec l'Inter, estime que la formation milanaise l’a ouvertement écarté et l’empêche de faire son travail de footballeur.

Tandis que l’idée un deal avec la Juventus, en incluant Paulo Dybala dans la transaction, a finalement capoté, du côté des dirigeants de l’Inter on voit dans le Paris Saint-Germain un point de chute possible pour l’attaquant argentin. Selon la Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta, directeur sportif du club lombard, pense que le PSG pourrait faire un raid éclair pour recruter Mauro Icardi d'ici lundi minuit, et l'Inter ne serait pas opposé à une solution qui puisse convenir à tout le monde. Difficile tout de même d'imaginer Leonardo ajouter un attaquant de plus à l'effectif de Thomas Tuchel. Mais dans ce mercato totalement fou, on ne jurera de rien.