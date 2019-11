PSG : Icardi le rend fou, Al-Khelaïfi fait sauter la banque

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente opération sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mauro Icardi. L’Argentin est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan…

En début de saison, le natif de Rosario a parfaitement profité de la blessure d’Edinson Cavani pour s’installer à la pointe de l’attaque parisienne. Avec déjà 9 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, il est le titulaire de Thomas Tuchel à ce poste. Et visiblement en interne, sa redoutable efficacité n’a pas uniquement charmé le manager allemand. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient également conquis, à tel point qu’il ne fait aucun doute que l’option d’achat sera levée selon le site FC-Inter News.

Néanmoins, le média indique que c’est Mauro Icardi qui aura le dernier mot dans ce dossier. Car l’Argentin va devoir trouver un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain pour que le deal soit validé. Afin d’éviter tout problème au moment des négociations, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire sauter la banque pour s’offrir Mauro Icardi, en lui proposant un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 12 ME… soit un total de 60 ME ! Devant une telle offre, Mauro Icardi et Wanda Nara ne devraient pas chipoter. A moins que la saison XXL de l'Argentin sous le maillot du Paris Saint-Germain ne lui ouvre d’autres portes à travers l’Europe, ce qui n’est pas non plus totalement impossible alors que la Juventus Turin pensait à lui l’été dernier.