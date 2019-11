PSG : Icardi et Cavani, le débat est clos à Paris

Dans : PSG.

Lundi soir, l’Uruguay a tenu l’Argentine en échec. Titulaire à la pointe de l’attaque, Edinson Cavani a marqué un joli but sur un centre de Luis Suarez.

Remplaçant au Paris Saint-Germain, l’avant-centre de 32 ans a fait le plein de confiance grâce à sa sélection. Néanmoins, ce but ne va pas changer la face du monde selon Dominique Sévérac. Car pour le consultant de La Chaîne L’Equipe, il est absolument évident que dans l’esprit de Thomas Tuchel, le titulaire à la pointe de l’attaque du PSG est Mauro Icardi et personne d’autre. Dès lors, il va devenir très difficile pour Edinson Cavani de retrouver sa place, d’autant que l’ancien capitaine de l’Inter Milan s’entend très bien avec Kylian Mbappé sur le terrain.

« Ce but, ça va remettre Edinson Cavai en confiance. Mais est-ce que c’est un événement ? Cela ne va pas remettre en cause la hiérarchie actuelle au Paris Saint-Germain.... Il est derrière Mauro Icardi. Il revient un peu boosté mais ça ne va pas changer sa vie au PSG. Si on doit penser l’équipe parisienne qui va jouer à Madrid, Icardi est devant. D’autant plus qu’il est plus compatible avec Mbappé et Neymar » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pour qui il n’y a quasiment plus débat au sein du staff du Paris Saint-Germain entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. Au meilleur buteur de l’histoire du PSG de semer le doute dans l’esprit de Thomas Tuchel dans les prochaines semaines…