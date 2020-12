PSG : Icardi, encore une belle arnaque pour le Qatar

Dans : PSG.

Mais où est passé Mauro Icardi ? L’attaquant argentin, qui il y a un an empilait les buts peu après son arrivée en prêt, a progressivement perdu pied.

Cela n’a pas empêché Leonardo de le faire signer de manière définitive pour 50 ME l'été dernier. Et à l’heure actuelle, le PSG regrette certainement son investissement, sachant que l’ancien capitaine de l’Inter Milan enchaine les matchs devant son canapé ou en tribunes, en raison de plusieurs blessures successives. A l’heure où le PSG bricole en attaque, cette absence prolongée fait mal, surtout que sa femme et agent Wanda Nara a réussi un petit tour de force pour formaliser son arrivée définitive à Paris. En effet, le site spécialisé WTfoot.com dévoile l’augmentation négociée par l’épouse de Mauro Icardi, pour en faire tout simplement le 6e salaire du Paris SG.

Désormais, l’Argentin émarge à 12,7 ME par an, ce qui le laisse encore derrière Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti et Di Maria, mais le met donc ensuite au même niveau que Navas, et devant Kimpembe par exemple. Les attaquants étant bien souvent les mieux rémunérés, ce salaire pour celui qui devait être l’avant-centre titulaire du PSG n’a donc rien de choquant en soit. Mais le problème, c’est que depuis qu’il a signé ce fameux contrat, Mauro Icardi a joué seulement cinq matchs en une demi-saison. Il en faudrait pas que ses problèmes physiques en fassent un abonné à vie à l’infirmerie, car Wanda Nara a fait signer son cher et tendre époux au PSG jusqu’en juin 2024. Nul doute que la conseillère de l'attaquant est très forte lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de ce dernier, et c'est le Paris Saint-Germain qui est en train de le comprendre.