PSG : Icardi encore forfait, les supporters craquent !

Positif au Covid-19 en début de saison, l’attaquant du PSG Mauro Icardi a ensuite été victime d’une sérieuse blessure au genou.

En tout et pour tout, l’Argentin n’a disputé que cinq matchs de Ligue 1 cette saison. Famélique pour un attaquant recruté pour la coquette somme de 50 ME lors du mercato, et qui avait pour mission de définitivement faire oublier Edinson Cavani. Au lieu de ça, Mauro Icardi est abonné à l’infirmerie du PSG et laisse le champ libre à son principal concurrent, à savoir Moise Kean. A en croire les informations divulguées en cette fin de semaine par L’Equipe, l’ex-capitaine de l’Inter Milan sera de nouveau forfait pour le déplacement à Montpellier, samedi soir en Ligue 1.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette absence très longue durée de Mauro Icardi commence à exaspérer les supporters du Paris Saint-Germain. Sur Twitter, ils sont nombreux à exprimer leur lassitude devant cette situation. Certains en sont carrément à regretter que le Paris Saint-Germain ait posé 50 ME sur la table pour définitivement le recruter à l’issue de la saison dernière. « Icardi c’est incroyable, 50 ME en l’air… », « Même un emploi fictif bosse plus qu’Icardi », « Icardi c’est un intérimaire ou quoi ? », « Icardi je peux plus me le voir. Qu’il dégage très vite. En plus il ne s’entend pas avec Messi donc tant mieux » ou encore « 2 mois sans jouer Icardi… Heureusement qu’on a Kean, car sinon on était vraiment dans la merde » peut-on lire sur le réseau social à l’oiseau bleu. De toute évidence, les supporters du PSG s’impatientent. Reste maintenant à voir si l’Argentin retrouvera le chemin des terrains avant Noël…