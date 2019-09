PSG : Icardi, c'est le bordel assuré, Neymar va l'adorer

Dans : PSG, Ligue 1.

En attendant de le voir sur le terrain, le Paris Saint-Germain s’est offert une sacrée exposition en Italie en recrutant sous la forme de prêt Mauro Icardi, en provenance de l’Inter Milan.

La femme de l’Argentin est également son agent, et celle-ci met régulièrement le feu, aussi bien dans les négociations que dans ses prises de parole sur les plateaux télés, où elle est consultante. C’est en partant de là, que le non moins sulfureux Paolo Di Canio a donné le fond de sa pensée sur le couple Icardi, mais aussi sur sa signature au PSG. Un club mal géré selon lui, et qui irait donc parfaitement au buteur argentin.

« Pourquoi Carlo Ancelotti voulait-il quelqu'un comme Icardi à Naples? Quelqu'un incapable de s'excuser auprès de ses coéquipiers pour les paroles de sa femme-agent ? En plus de cela, Maurito ne marque que des buts sur des centres qui arrivent depuis la ligne. Pour le reste, il est incapable de faire ce qu'un attaquant moderne devrait être capable de faire. Je ne suis pas très surpris qu'il soit allé au Paris Saint-Germain, le berceau naturel des joueurs indisciplinés », a balancé l’ancien attaquant de l’équipe d’Italie dans Il Mattino. En résumé, Mauro Icardi est mal entouré, possède un jeu limité et va mettre le bazar dans un vestiaire déjà perturbé par Neymar et son actualité toujours chargée.