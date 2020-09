PSG : Icardi au coeur d'une embrouille Tuchel-Leonardo ?

Dans : PSG.

Fantomatique depuis plusieurs mois avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a bien du mal à convaincre Thomas Tuchel, lequel ne souhaitait pas le conserver dans son effectif.

Arrivé au PSG au dernier jour du mercato 2019, sous forme de prêt, Mauro Icardi avait été à la hauteur des attentes lors de ses premiers mois sous le maillot parisien. Mais depuis le 29 février 2020, une date qui ne s’oublie pas, et une réalisation contre Dijon, l’attaquant argentin est totalement muet au point de susciter bien des interrogations…mais pas pour Leonardo. Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a en effet levé l’option d’achat fin mai dernier, et Nasser Al-Khelaifi a signé un chèque de 50ME à destination de l’Inter Milan. Leonardo n’a pas réellement été récompensé de cette confiance accordée à Mauro Icardi, le mari de Wanda Nara passant l’été, et les nombreux rendez-vous décisifs du PSG (finales des coupes nationales, Final 8) comme une ombre.

Cette situation a tendu la relation entre Thomas Tuchel et Mauro Icardi, lequel pense ne pas réellement être dans les petits papiers, mais également entre l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain et Leonardo. Selon L’Equipe, Thomas Tuchel était même clairement opposé à son directeur sportif au moment de lever l’option de l’attaquant argentin, le coach n'étant pas convaincu par le joueur. « Ces décisions - sanctions - ont provoqué des tensions avec Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand n'aurait d'ailleurs pas été très chaud pour la levée de son option d'achat, contrairement à Leonardo, le directeur sportif, qui y a vu une bonne opportunité en grattant une quinzaine de millions d'euros sur son prix initial », explique le quotidien sportif. A Mauro Icardi de montrer qu'il mérite mieux que ces doutes de plus en plus nombreux qui l'entourent.