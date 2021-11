PSG : Icardi accepte un sacrifice pour quitter Paris !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec trois petits buts inscrits depuis le début du championnat, Mauro Icardi réalise pour le moment une saison anecdotique avec le Paris SG.

Malheureusement pour les supporters du PSG, l’attaquant argentin de 26 ans a davantage fait parler de lui pour ses peines de cœurs avec Wanda Nara que pour ses buts et ses grosses prestations sous le maillot du Paris Saint-Germain. Relégué dans la hiérarchie des attaquants par l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale cet été, Mauro Icardi s’imagine de moins en moins sur le long terme au PSG et envisage très sérieusement de quitter le club selon les informations du site Fichajes.net. En effet, le média espagnol rapporte que l’ex-capitaine de l’Inter Milan ne serait pas contre un départ du Paris Saint-Germain. Et pour son avenir, une option prend de l’épaisseur, celle d’un transfert à l’Atlético de Madrid, où l’entraîneur Diego Simeone apprécie son profil de redoutable finisseur.

Icardi prêt à baisser son salaire loin du PSG ?

Eblouissant la saison dernière chez les Colchoneros, l’international uruguayen Luis Suarez est moins en réussite depuis le mois d’août à l’Atlético de Madrid. Devant le manque d’efficacité de l’ancien finisseur du FC Barcelone, les dirigeants madrilènes pourraient se tourner vers Mauro Icardi, même s’ils possèdent d’autres attaquants dans leur riche effectif avec notamment Joao Felix, Antoine Griezmann ou encore Angel Correa. Mais le très exigeant Diego Simeone aime compter dans ses rangs plusieurs attaquants de pointe et c’est la raison pour laquelle il aurait demandé à ses dirigeants de se pencher sur la situation de Mauro Icardi. Très souvent associé aux cadors de Série A, le buteur argentin a également été cité à Chelsea ces dernières semaines. Un transfert en Liga le tente également. La preuve, Mauro Icardi a d’ores et déjà promis aux dirigeants de l’Atlético de Madrid qu’il était prêt à revoir son salaire parisien à la baisse pour signer chez les Colchoneros. Une jolie preuve de motivation…