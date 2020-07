PSG : Icardi a pris un plaisir fou à martyriser l’OM

Dans : PSG.

En octobre dernier, Mauro Icardi a goûté pour la première fois à la saveur très particulière des matchs entre l’OM et le PSG au Parc des Princes.

Un choc pour lequel l’international argentin de 27 ans avait été préféré à Edinson Cavani sur le front de l’attaque. Et la défense marseillaise, Steve Mandanda en premier lieu, s’en souvient puisque l’ancien capitaine de l’Inter Milan avait inscrit un retentissant doublé. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a gardé un souvenir bien particulier de cette soirée face à Marseille qu’il ne risque pas d’oublier. Et à l’écouter, le buteur parisien a hâte de recroiser la route des troupes d’André Villas-Boas…

« Marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j'aime jouer. Les Classiques sont les plus beaux et les plus importants du championnat et j'en ai déjà vécu d'autres. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier classique en France ainsi que de marquer deux buts était passionnant » a commenté sur le site officiel du club l’attaquant du Paris Saint-Germain, pas du genre à se dégonfler dans les grosses affiches du championnat, comme il l’a prouvé la saison dernière en inscrivant ce doublé contre l’Olympique de Marseille. Malheureusement pour lui, l’Argentin n’a pas eu l’occasion de goûter au Classique de Ligue 1 dans l’ambiance particulière de l’Orange Vélodrome puisque le choc OM-PSG était programmé deux journées après l’interruption de la Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19. Ce n’est que partie remise…