Hakimi s'en va, le PSG a déjà son remplaçant

Par Corentin Facy

Un départ est plus que jamais dans les tuyaux pour Achraf Hakimi, qui aurait émis le souhait de quitter le PSG durant ce mercato estival.

Deux ans après son transfert au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan pour 70 millions d’euros, Achraf Hakimi est sur le départ. A l’instar de son ami Kylian Mbappé, l’international marocain ne verrait pas d’un mauvais œil un transfert durant ce mercato estival. Pas vraiment épanoui au PSG, où ses prestations sont bien en-dessous de ses performances avec le Maroc ou avec l’Inter Milan avant son transfert en France, le latéral parisien a pris sa décision.

— SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 13, 2023

Selon les informations du compte Sports Zone, Achraf Hakimi voulait rester à Paris il y a encore quelques semaines mais a « changé d’avis » et aimerait désormais « plier bagages ». Un choix fort de la part de l’international marocain qui va chambouler les plans de Luis Campos, déjà confronté à de nombreux chantiers au sein de son effectif et qui n’avait pas vraiment prévu de changer ses latéraux, à savoir Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Le coordinateur sportif du PSG va devoir s’adapter à cette nouvelle donne car à priori, l’ex-latéral droit du Real Madrid est bien décidé à partir alors qu’un possible retour chez les Merengue avait été évoqué il y a quelques jours afin de succéder au vieillissant Dani Carvajal.

Joao Cancelo au PSG en cas de départ d'Hakimi ?

A ce jour, le PSG reste néanmoins déterminé à l’idée de garder son joueur mais dans le cas où il viendrait finalement à partir, un nom ressort : celui de Joao Cancelo, prêté lors de la seconde partie de saison par Manchester City au Bayern Munich et qui va revenir en Angleterre cet été. Représenté par Jorge Mendes, qui entretient de bonnes relations avec Luis Campos, la venue du latéral portugais à Paris pourrait se conclure assez vite. Mais pour l’heure, l’objectif n°1 de l’état-major parisien est de convaincre Achraf Hakimi de rester. Ce n’est toutefois pas gagné.