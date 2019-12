PSG : Ibrahimovic regarde Mbappé l’effacer des tablettes à Paris

Dans : PSG.

Buteur au Mans (1-4) mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, Kylian Mbappé a atteint une nouvelle barre symbolique. Celle qui lui permet de battre la performance de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain.

N’en déplaise à Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant actuellement libre de tout contrat n’est plus le roi au Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens l’ont déjà oublié depuis longtemps, surtout depuis l’arrivée du phénomène Kylian Mbappé. Il faut dire que tout le monde est fan de l’international tricolore, le seul joueur capable d'attirer le Suédois devant un match de foot à la télé. Ce dernier ne sera donc pas vexé en apprenant que l’ancien Monégasque vient de battre l’une de ses meilleures performances avec le club de la capitale. En effet, Mbappé a inscrit son 39e but de l’année 2019 avec le Paris Saint-Germain. C’est désormais une unité de plus que les 38 d’Ibrahimovic en 2013.

Rappelons que le champion du monde a encore la possibilité de creuser l’écart avec l’ancien joueur du Milan AC. Car avant de terminer l’année civile, les hommes de Thomas Tuchel recevront Amiens, l’actuel 17e de Ligue 1 qui possède l’avant-dernière défense du championnat (32 buts encaissés en 17 matchs). Autant dire que Mbappé pourrait se faire plaisir avant de partir en vacances… En revanche, le natif de Paris devra se contenter de la deuxième meilleure performance sur une année dans l’histoire du club, le record absolu d’Edinson Cavani (50 buts en 2017) étant inaccessible. Du moins cette année.