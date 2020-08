PSG : Navas et Verratti en finale ? Les dieux du foot avec Paris

Dans : PSG.

L'effectif du Paris Saint-Germain pourrait être au complet pour la finale contre Lyon ou le Bayern Munich. Un incroyable renversement de situation.

Après l’énorme frayeur vécue lors de la finale de la Coupe de France avec Kylian Mbappé, annoncé de retour au mieux pour la demi-finale éventuelle de la Ligue des champions suite à sa blessure, le PSG a tout de même pu compter sur l’attaquant contre l’Atalanta. Et les 30 minutes passées par Mbappé sur la pelouse ont tout changé. Mais c’est ensuite vers Marco Verrati que les regards se sont tournés, le milieu italien se blessant à l'occasion d’un des derniers entraînements à Paris lors d’un choc avec Eric Choupo-Motting. Pour Verratti, le bilan médical était très pessimiste, sa participation au Final 8 semblant impossible. Pourtant, mardi soir, Petit Hibou est entré en fin de match contre Leipzig et sera donc à la disposition de Thomas Tuchel dimanche pour la finale.

Mais un troisième miracle semble en cours du côté du Paris Saint-Germain, et il concerne Keylor Navas. Sorti en fin de rencontre face à l’Atalanta, le gardien de but costaricien souffrait d’une lésion du biceps fémoral et la Ligue des champions paraissait être terminée pour lui. Mais RMC affirme que finalement l’ancien portier du Real Madrid sera présent jeudi à l’entraînement et pourra débuter lors de la finale. « Le gardien a beaucoup travaillé ces dernières heures pour revenir et tenir sa place dimanche soir. Selon plusieurs sources, il est attendu à l’entraînement collectif jeudi. L’entourage du joueur se dit confiant pour que le Costaricien tienne sa place dimanche soir dans les cages. Le joueur ne ressentait plus de douleurs ces dernières heures », précise Mohamed Bouhafsi.