PSG : Herrera plaint le pauvre petit Messi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La fin de saison parisienne a été marquée par la suspension infligée à Lionel Messi pour son voyage en Arabie saoudite. Certains ont trouvé cela disproportionné comme l'ancien milieu du PSG, Ander Herrera. Pour lui, la crise sportive parisienne est même incompréhensible.

Bonne ou mauvaise décision, la suspension de deux matchs infligée par le PSG à Lionel Messi a fait du bruit sur la planète football. Le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire se voyait sanctionné comme un jeune premier. Un épisode qui en dit long sur la relation entre le club parisien et la star argentine depuis deux années. Messi a été régulièrement ciblé par les supporters, étant sifflé par le Parc après chacune des deux éliminations en Ligue des champions. C'était encore le cas contre Ajaccio la semaine dernière d'ailleurs. Plus qu'aucun autre, Messi est désigné responsable des récents échecs parisiens en C1.

Herrera défend Messi contre les supporters

Une rancœur que ne comprend pas Ander Herrera. Le joueur basque a passé quatre années au PSG avant de revenir à l'Athletic Bilbao en janvier dernier. Interrogé par BeIN Sport, il a tenu à défendre Lionel Messi qu'il a côtoyé un an et demi à Paris. La Pulga est un joueur qu'il apprécie personnellement et qu'il estime maltraité au PSG. Surtout, il ne comprend pas la nervosité des Parisiens après chaque échec en Ligue des champions. Il se demande d'ailleurs pourquoi le club parisien est le seul d'Europe à s'énerver pour une élimination en C1 alors que les autres formations l'acceptent plus facilement.

« J'admirais Leo Messi avant de le rencontrer et après l'avoir rencontré je l'admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne. Il n'y a pas beaucoup de patience à Paris. L'obsession de gagner la Ligue des champions n'aide pas et au final, qui paie ? Les meilleurs de l'équipe reçoivent des critiques. Je pense qu'ils sont la seule équipe au monde qui, si elle ne gagne pas la Ligue des champions, connaît un échec. Tous les autres, même Barcelone, considèrent que les saisons où ils ne gagnent pas sont bonnes. Mais à Paris cette patience et ce calme n'existent pas », a t-il lâché. Il faut dire que Messi, mal en point cette saison pour certains supporters et journalistes, a quand même réalisé une saison à 15 buts et 15 passes décisives en Ligue 1. Suffisant pour mériter sa place de nominé au meilleur joueur UNFP de l'année et surtout pour bénéficier d'un peu d'indulgence au PSG.