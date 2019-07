PSG : Herrera à Paris, un bug dévoile sa signature !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a toujours rien communiqué concernant la signature d'Ander Herrera, désormais libre puisque son contrat avec Manchester United s'est achevé le 30 juin dernier. Mais c'est une évidence, le milieu espagnol va bien rejoindre le PSG, et pour cause, sur la boutique officielle du Paris SG on peut d'ores et déjà s'offrir le maillot que portera Herrera la saison prochaine, le tout floqué du numéro 21.

Selon Paris United, c'est jeudi que l'ancien mancunien signera au siège du Paris Saint-Germain le contrat qui le liera jusqu'en 2024 avec le club de la capitale, l'annonce devant intervenir dans la foulée. Depuis plusieurs mois, Ander Herrera était annoncé proche du PSG et le remplacement d'Antero Henrique par Leonardo n'a visiblement rien changé concernant la venue du joueur de 29 ans, qui sort de cinq saisons passées à Manchester United où ses qualités étaient appréciées des supporters et des différentes managers. Dans le cadre des efforts financiers que doit faire le Paris SG face aux exigences de l'UEFA, ce recrutement est évidemment une belle affaire, même si en contrepartie les dirigeants parisiens ont probablement lâché un gros salaire à Herrera.