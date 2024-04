Il tue l'OL, Barcola gagne son ticket pour l'Euro 2024

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola a illuminé le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. L'attaquant du PSG est désormais favori pour rejoindre l'équipe de France et jouer l'Euro 2024.

A 21 ans, Bradley Barcola a montré lors des deux matchs contre l'OL qu'il avait les nerfs solides et un caractère en acier. Insulté et hué par les supporters lyonnais, l'ailier français s'est transformé en tueur au sang-froid dimanche soir au Parc des Princes, étant impliqué dans les deux premiers buts du PSG en six minutes. De quoi provoquer un nouveau déluge de messages injurieux, ce qui ne change rien au destin de Bradley Barcola. Recruté pour 45 millions d'euros, le joueur formé à Lyon a fait fort mardi dernier à Barcelone et encore dimanche soir face à Paris. Ce lundi, les commentaires sont dithyrambiques et les notes excellentes. 8 dans L'Equipe, 8 dans Le Parisien, les réactions sont unanimes et désormais plus rien ne semble pouvoir empêcher l'attaquant parisien d'être avec l'équipe de France lors de l'Euro 2024.

Barcola avec les grands Bleus, c'est bien parti

Pour Stéphane Bianchi, journaliste au Parisien, il est évident que le sélectionneur national a vu les prestations de Bradley Barcola et qu'il va lui aussi succomber face aux qualités de l'attaquant du PSG. « Avant la rencontre, Lyon était le seul club de Ligue 1 à avoir marqué plus de points (25) que Paris en 2024. Une tendance qui s’est inversée ce dimanche (désormais 26 pour PSG), notamment grâce Barcola, Nul doute que cela n’a pas échappé à Didier Deschamps qui suivait le match devant son téléviseur », explique notre confrère, rejoint dans son analyse par le quotidien sportif. « Cette semaine réussie peut être décisive pour une potentielle convocation à l’Euro (...) La dynamique sportive actuelle semble favorable à Barcola. Le Parisien aura, peut-être, l'occasion de clore les débats lors des demi-finales de C1. S'il reproduit la même prestation qu'en Catalogne, Deschamps, qui pourrait avoir la possibilité de convoquer jusqu'à 26 joueurs pourra-t-il se passer de lui en Allemagne ? », s'interroge Hugo Delom.